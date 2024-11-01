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Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Aksoy'un koltuğa oturmasıyla Özer'in Esenyurt'ta yer alan bilboardlardaki fotoğrafları kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

FOTOĞRAFLARI KALDIRIP TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta yaşanan son gelişme ise büyük ses getirdi. Kayyum Can Aksoy'un talimatıyla Özer'in ilçede yer alan bilboardlardaki fotoğrafları kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdanali:

fazla sürmez devrani Ahmet Hoca yeniden görevinin başına gelecek inşallah

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Haber Yorumlarıufo:

bu ne şimdi birazda siz yiyin din bayrak kullanılıyorsa bu işte bir iş var

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Haber YorumlarıEMRE KA:

Allah gönderdi seni. Resimleri kaldırdın ya Belki ekonomi düzelir.

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Haber YorumlarıKemal Polatsanlioglu:

Şuan Erken seçim olsun CHP yüzde bı milyon iktidar imamogluyla şahsen kayyuma kayyumlara karşıyım Halkın iradesiyle Gelen Halkın İradesiyle Gitmeli madem suçlu tekrar sandık kurun

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Haber YorumlarıMengele:

Terörist basini meclise cagirin suc degil birisi telefon görüsmesi yapti diye tutuklayin akp basimizdan ne zaman defolacak

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

böyle olacak

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