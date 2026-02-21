Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Pınar Mahallesi 1250 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.