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Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda hasar oluştu.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Örnek Mahallesi 1352 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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