Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda hasar oluştu.
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Örnek Mahallesi 1352 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel