Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Esenyurt'ta bir binanın 4. katında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESENYURT'ta 4 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, Bağlarçeşme Mahallesi 1207 sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
