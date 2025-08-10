Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda dairede hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarçeşme Mahallesi 1207 Sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel