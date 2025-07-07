Esenyurt'ta 27 Bin Ton Asfalt ve 159 Bin Metrekare Parke Yol Yapıldı

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki farklı mahallelerde 27 bin 688 ton asfalt serimi ve 159 bin 284 metrekarelik parke yol çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmek için ilçedeki yol bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Vekili Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından farklı mahallelere 27 bin 688 ton asfalt serildi, 159 bin 284 metrekarelik parke yol döşendi.

Mahalle aralarından ana arterlere uzanan birçok noktada bozulan yollar yenilenip, ulaşım altyapısı modernize edildi.

Ekiplerin yol bakım ve onarım çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürülecek.