Haberler

Esenyurt'ta 18 katlı rezidansın 13'üncü katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 18 katlı rezidansın 13'üncü katında yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta 18 katlı bir rezidansın 13. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESENYURT'ta 18 katlı rezidansın 13'üncü katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi 1995. Sokak'ta meydana geldi. 18 katlı rezidansın 13'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Dar alan nedeniyle manevra yapamayan itfaiye aracı binaya çarptı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'CAN HAVLİYLE AŞAĞI İNDİK'

Rezidansta yaşayan Serhat Eraldı, "13'üncü katta ofisimiz var. Balkona hava almak için çıktığımızda gördük, alevler büyümeye başladı. Biz de can havliyle aşağı indik. Neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devinde yıldız isme veda! Yeni takımına imzayı attı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var