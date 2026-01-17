Haberler

Esenyurt'ta 16 katlı binanın terasındaki kafede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta 16 katlı binanın terasındaki kafede çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir 16 katlı binanın terasındaki kafede çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 16 katlı binanın terasındaki kafede çıkan yangın söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'taki 16 katlı binanın üstünde bulunan kafeterya bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın nedeniyle elinde ve bacaklarında yanıklar oluşan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bina sakinlerinden Asef Karahan, binayı boşalttıklarını belirterek, "Terasta bulunan kafeterya bölümü yanıyordu. Biz en alt kattaydık. Sedye alıp gittiler, bir yaralı vardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular