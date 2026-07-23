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Esenyurt'ta yangın: 13 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta yangın: 13 kişi kurtarıldı
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ESENYURT’ta 14 katlı binanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT'ta 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi binadan tahliye edildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1022 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 14 katlı binanın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından kapatılan sokak, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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