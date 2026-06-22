Türkiye'nin ilk ilçe bazlı 112 Ambulans Koordinasyon Merkezi Esenyurt'ta açıldı

Acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlaması amacıyla kurulan Türkiye'nin ilçe bazlı ilk 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Esenyurt'ta hizmete girdi.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde kurulan merkezin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte herhangi bir yatırım yaparken en zor işin arsayla ve imarla ilgili uygun yer bulmak olduğunu söyledi.

Gül, Esenyurt'ta son 3 yılda planlanan, devam eden ve teslim alınan işlere bakıldığında ilçede hizmetin kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Adliye binasının yatırım programına girdiğini aktaran Gül, "Hükümet konağımızın projesi devam ediyor ve inşallah bu sene içerisinde başlayacak. Hastanemiz şu an hizmet veriyor, resmi açılışı henüz yapılmadı, inşallah resmi açılışı da yapılacak." dedi.

Gül, Esenyurt'ta poliklinik hizmetlerinin Çapa Tıp Fakültesi tarafından verileceğini belirterek, "Bu ne demek? Sizin üniversite hastanesine gitmenize gerek yok. Çapa fakültemiz, profesörlerimiz, doçentlerimiz, Esenyurtlu hemşehrilerimizin ayağına geldi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kıymetli Sağlık Bakanımıza, üniversitemizin rektörüne, il müdürümüze ben çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Esenyurt'un 1 milyon nüfusunun bulunduğunu ve ihtiyaçların hala devam ettiğini kaydeden Gül, "İnşallah 500 yataklı hastane de hizmete girdiğinde bir iyileşme daha gerçekleşmiş olacak. Şu an bölgesel şehir hastanelerinin dışında ilçelerimizde 400 yataklı, 500 yataklı, 600 yataklı hastaneler yapılıyor. İnşaatı devam edenler tamamlandığında hiçbir ilçe istisnai durumlar hariç olmak üzere, başka bir ilçeye gitme ihtiyacı hissetmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Sizi bilen doktorunuz birçok işlemi mahalle ölçeğinde yapacak"

Gül, yılın ilk 5 ayında 120 milyon kişinin poliklinik hizmeti aldığını belirterek, "Doktorundan hemşiresine, yardımcı hizmetlisine kadar bu hizmeti verebilmek bırakın İstanbul'u, çoğu ülkenin altından kalkacağı bir iş değil. Ama bir de öz eleştiri yapmamız lazım. 16 milyon nüfuslu yerde 120 milyon poliklinik başvurusu olur mu? Rakam çok fazla. Bu şu anlama geliyor. Ufak tefek hastalıklarda bile bizim hastanelere gittiğimiz, gitmişken birden fazla polikliniğe uğradığımız anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Bu rakamı ASM'lerle azaltmak istediklerini vurgulayan Gül, "Sizi tanıyan, sizi bilen doktorunuz birçok işlemi mahalle ölçeğinde yapacak. Baktı, sizin mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor o zaman da en uygun hastaneye sizi sevk edecek." dedi.

Gül, 112 Merkezi'nin görevine ilişkin de "Her sokağa, her mahalleye hastane yapılmayacağına göre sizi hastaneye en seri şekilde götürecek araç, gerece ihtiyaç var. İşte 112'deki yaklaşık 8 dakika ortalaması olan, sizi evinizden alıp en uygun hastaneye götürecek bu mekanizmalarla bunları sağlamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"İstanbul'da ilk 5 ayda 448 bin vakaya ulaştık"

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de İstanbul'un bir sağlık başkenti olduğunu belirterek, sadece bölgesine değil, tüm dünyaya hizmet veren örnek bir sağlık teşkilatına sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılında başlayan sağlıkta dönüşümle, sağlığın bambaşka bir noktaya eriştiğini dile getiren Güner, şunları söyledi:

"Artık insanlar İstanbul'a yurt dışından başvuruyorlar. Sırf 2025 yılında 500 bin yabancı İstanbul'a şifa bulmak için geldi. Estetik ameliyatlardan, saç ekimlerinden hariç bir rakamdan bahsediyorum. Bu senenin ilk 5 ayında 120 milyon muayene yapan bir sistemden bahsediyorum. Bununla beraber 1,5 milyon ameliyat. Tabii en dar zamanımızda bir telefonla, 112 numarasını çevirerek ulaştığımız aziz sağlık neferlerimiz, acil sağlık meleklerimiz ortalama İstanbul'da 8 dakika 42 saniye ile vatandaşlarımıza imdat oluyor. Onları hastanelerimize ulaştırıyorlar."

Güner, İstanbul'da şu anda toplam 384 acil sağlık istasyonuna ulaştıklarını belirterek, "600 kara ambulansımız ve bununla beraber İstanbul'a hizmet veren 1 helikopter ambulansımız, 2 deniz ambulansımız, 1 motorize ekibimiz, 4 yeni doğanlara özel küvezli ambulansımızla, İstanbul'da ilk 5 ayda 448 bin vakaya ulaştık. Sadece Esenyurt'ta 52 adet aile sağlığı merkezi var ve biz çok yakında 2027'nin ortalarına kadar 11 adet daha aile sağlığı merkezi açacağız." diye konuştu.

Esenyurt'a büyük bir ağız sağlığı hastanesi açacaklarını anlatan Güner, "Hali hazırda hizmet vermeye devam eden, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanemizin yanına açtığımız, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nin hizmet verdiği büyük bir hastane kompleksinin açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber yakın zamanda yapacağız. Yeni bir 500 yataklı hastanemizi daha Esenyurt'a kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda arsa tespiti yapıldı, proje aşamasında." ifadelerini kullandı.

"Esenyurt'a değer katan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da ilçeyi çağa yakışır bir kent görüntüsüne kavuşturmak için ekip olarak aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Altyapıdan eğitime, ulaşımdan kültür ve sanata kadar her alanda Esenyurt'a değer katan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yaptıkları altyapı çalışmalarından birinin de sağlık hizmetleri alanında belediyelerin üstüne düşen noktalarda yer tahsisleri sağlayarak, ihtiyaç anında tüm çalışmaları ilgili kamu kurumlarının hizmetine sunmak olduğunu kaydeden Aksoy, "Bu anlamda 3 Aile Sağlığı Merkezi'mizin (ASM) yapımlarını tamamlayıp teslimlerini yaptıktan sonra, Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda 8 yeni ASM'nin yer tahsislerini sağladık. Bununla beraber yine belediyemize ait olan iki yerde de yine ASM tahsis ve tadilatlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Aksoy, "Bugün bulunmuş olduğumuz 112 Komuta Merkezi, bir pilot proje olarak da aslında uygulama buluyor. Burada ambulansların, sağlık personelimizin bir arada olmasının avantajları, deneyimi inşallah bir sonraki projelerde de bir modelleme imkanı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

Vali Gül, açılışın ardından protokol üyeleriyle birlikte merkezi gezerek bilgi aldı.

112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi

3 bin 400 metrekarelik alanın Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesiyle Esenyurt'a kazandırılan 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Türkiye'nin ilçe bazlı ilk 112 Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi olma özelliğini taşıyor.

Merkezde, 4 yetişkin ambulansı ve 2 yenidoğan ambulansı olmak üzere toplam 6 ambulansla hizmet verilecek, 72 sağlık personeli görev yapacak.

Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunacak olan merkezin yalnızca Esenyurt'a değil, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de hızlı ve etkin acil sağlık desteği sağlaması hedefleniyor.