Esenyurt'ta 8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, 8 yıldır hırsızlık suçlarından aranan F.E, Esenyurt'ta yakalanarak polis merkezine teslim edildi.
Esenyurt'ta hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, farklı illerde hırsızlık suçlarından 8 yıldır aranan F.E, Esenyurt'ta yakalandı.
Hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.E, polis merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel