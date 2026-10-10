Esenyurt soruşturmasında başkan yardımcısı dahil 17 zanlı adliyeye sevk edildi

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Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde arama yapılmıştı.

Aramada, evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA