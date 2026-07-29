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Esenyurt Sanat Merkezi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Esenyurt Sanat Merkezi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak
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Esenyurt Belediyesince Zafer Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde hizmete açılan Esenyurt Sanat Merkezi, sergilerden konferanslara, söyleşilerden eğitim programlarına kadar çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Esenyurt Belediyesince Zafer Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde hizmete açılan Esenyurt Sanat Merkezi, sergilerden konferanslara, söyleşilerden eğitim programlarına kadar çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin ilk sanat merkezi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Sanat Merkezi, vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 420 metrekare kullanım alanına sahip merkez, uzun yıllar kullanılmayan belediyeye ait yapının yenilenmesiyle hizmete açıldı. Merkezde iki sergi salonu ile bir konferans salonu bulunuyor.

Sergiler, konferanslar, söyleşiler, eğitim programları ve çeşitli kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği merkez, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Merkezde gerçekleştirilen etkinliklerle sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması ve ilçenin sosyal ile kültürel yaşamına katkı sağlanmasının hedefleniyor.

Kaynak: AA
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