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Esenyurt Sanat Merkezi ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sağlıyor

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Esenyurt Sanat Merkezi, modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla sergi, konferans ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Esenyurt Sanat Merkezi, modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla sergi, konferans ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki uzun yıllardır atıl durumda olan belediyeye ait yapı, yenilenerek sanat merkezine dönüştürüldü.

İlçenin ilk sanat merkezi olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 420 metrekare kullanım alanına sahip binada, iki sergi salonu ile bir konferans salonu bulunuyor.

Sergiler, konferanslar, söyleşiler, eğitim programları ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan merkez, vatandaşların sanata daha kolay ulaşmasına katkı sağlıyor.

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden sanatseverlere kadar her kesime hitap eden Esenyurt Sanat Merkezi, ilçenin kültürel hayatını zenginleştiriyor.

Kaynak: AA
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