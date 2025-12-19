Haberler

Esenyurt Belediyesinden okullara ücretsiz su sebili uygulaması

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesince, öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla bazı okullara su sebili konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk etapta Sezai Karakoç Lisesi, Ali Fuat Üstün İlkokulu ve Merkez Ortaokulu'na modern su sebilleri kuruldu. Projenin kısa sürede ilçedeki tüm okullara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlçedeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda da başlatılan su sebili uygulamasının tüm parklar ve diğer kamusal alanlarda da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın temiz ve güvenilir içme suyuna kolayca ulaşmalarını sağlamak için okullarımıza modern su sebilleri kuruyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimiz ücretsiz içme suyuna ulaşırken plastik şişe ve tek kullanımlık ambalaj kullanımını azaltarak çevreye duyarlı bir adım da atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki eğitim sorunlarını öncelikli gündem maddeleri arasında ele aldıklarını belirtti.

İlçede öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının ise yetersiz olduğuna dikkati çeken Aksoy, bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalıştıklarını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin 10 okuldan oluşan yapısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle eğitime başladığını aktaran Aksoy, Ardıçlı'da önceki yönetim tarafından yarım bırakılan Beşli Lise Projesi'nin Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini ve çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun yapımına devam edildiğinin altını çizen belirten Aksoy, üç yeni ilkokulun proje çalışmalarının tamamlandığına işaret etti.

Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine önem verdiklerini belirten Aksoy, eğitim-öğretim dönemi başında ve ara tatillerde boya, badana ve tadilat çalışmalarının yapıldığını, 26 bin öğrenciye ise kırtasiye desteği sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
