Esenyurt Belediyesinden emniyet personeli ve ailelerine iftar

Esenyurt Belediyesince, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeli ile ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı.

Programda konuşan Aksoy, 9 bin metrekarelik yeni emniyet binasının, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın uç kısmında, ana yol ayrımına yakın bir konumda inşa edileceğini söyledi.

İlçede polis merkezi ihtiyacına dikkati çeken Aksoy, her 200 bin kişiye bir karakol düştüğünü, bu sorunun çözümü için dört yeni karakol yapımının planlandığını ifade etti.

Bunlardan ilki olan Ardıçlı karakolunun yapımında sona yaklaşıldığını ve bayram sonrası tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin birlikte hizmet verebileceği Kıraç bölgesindeki 15 bin metrekarelik alanın belediye tarafından tahsis edildiğini, projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Aksoy, ilçede, yapay zeka destekli sistemle kameraların daha etkin izleneceğini, bu sayede emniyet personelinin iş yükünün azalacağını ve olaylara daha hızlı müdahale edilebileceğini aktardı.