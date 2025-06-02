Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti

Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, hasta ve yaşlılara evde ücretsiz sağlık hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetle, hastaneye gitmesi mümkün olmayan vatandaşlara evlerinde tıbbi destek sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmetini ücretsiz sunarak, hayatlarını kolaylaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülen hizmet sayesinde, hastaneye gitmesi mümkün olmayan vatandaşlara evlerinde tıbbi destek sağlanıyor.

Belediyeye başvuranlara aynı gün içinde dönüş yapan ekipler, iğne, serum ve pansuman gibi temel sağlık hizmetlerini evde uyguluyor.

Hastalar ve aileleri, ilaç kullanımı, hijyen, hastalık yönetimi ve beslenme konularında da ekiplerce bilgilendiriliyor.

İhtiyaç duyulması halinde hastalar tam donanımlı sağlık kuruluşlarına yönlendirilip, süreçleri yakından takip ediliyor.

Evde sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediyede görevli sağlık personeli Emircan Atagül, doktor tarafından reçetelenmiş enjeksiyon ve serum uygulamaları ile çeşitli pansuman işlemleri ev ortamında gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık"

İlçe sakini Yaşar Türk ise dizinden bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyat sonrasında pansuman işlemleri için belediyeyi arayarak sağlık hizmeti istediğini kaydetti.

Aynı zamanda engelli olduğunu, merdiven inip çıkmakta oldukça zorlandığını aktaran Türk, "Bu nedenle evde sağlık hizmeti bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Arkadaşlar geldiler, pansumanlarımı yaptılar, enjeksiyonlarımı uyguladılar. İşlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için bugün son gün

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.