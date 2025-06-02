Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmetini ücretsiz sunarak, hayatlarını kolaylaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülen hizmet sayesinde, hastaneye gitmesi mümkün olmayan vatandaşlara evlerinde tıbbi destek sağlanıyor.

Belediyeye başvuranlara aynı gün içinde dönüş yapan ekipler, iğne, serum ve pansuman gibi temel sağlık hizmetlerini evde uyguluyor.

Hastalar ve aileleri, ilaç kullanımı, hijyen, hastalık yönetimi ve beslenme konularında da ekiplerce bilgilendiriliyor.

İhtiyaç duyulması halinde hastalar tam donanımlı sağlık kuruluşlarına yönlendirilip, süreçleri yakından takip ediliyor.

Evde sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediyede görevli sağlık personeli Emircan Atagül, doktor tarafından reçetelenmiş enjeksiyon ve serum uygulamaları ile çeşitli pansuman işlemleri ev ortamında gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık"

İlçe sakini Yaşar Türk ise dizinden bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyat sonrasında pansuman işlemleri için belediyeyi arayarak sağlık hizmeti istediğini kaydetti.

Aynı zamanda engelli olduğunu, merdiven inip çıkmakta oldukça zorlandığını aktaran Türk, "Bu nedenle evde sağlık hizmeti bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Arkadaşlar geldiler, pansumanlarımı yaptılar, enjeksiyonlarımı uyguladılar. İşlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak ayrıldılar." ifadelerini kullandı.