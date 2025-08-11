Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyenlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve obeziteyle mücadele için ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuyor. Uzman diyetisyenler, kişiye özel beslenme programları hazırlıyor.

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve obeziteyle mücadele amacıyla ücretsiz diyetisyenlik hizmeti veriliyor.

Belediye bünyesinde görev yapan uzman diyetisyenler, vatandaşların yaş, kilo, boy ve sağlık durumuna göre kişiye özel beslenme programları hazırlıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, belediyenin sağlık merkezlerine başvurarak detaylı vücut analizi ve beslenme danışmanlığı alabiliyor.

Uzmanlar kilo kontrolü, kronik hastalıklarda beslenme, sporcu beslenmesi ve sağlıklı yaşam konularında vatandaşlara rehberlik yapıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
