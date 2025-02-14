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Esenyurt Belediyesi'nden Evde Sağlık ve Ambulans Hizmeti

Esenyurt Belediyesi'nden Evde Sağlık ve Ambulans Hizmeti
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Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti sunuyor. Vatandaşlar, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşarak kış günlerinde destek alıyor.

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara, evde sağlık ve ambulans hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evde sağlık ve ambulans hizmeti veriliyor, ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalara destek sağlanıyor. Destek talebinde bulunan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde yalnız bırakılmıyor.

Hastalara aynı gün içerisinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık teknikerleri aracılığıyla hastalara evde serum, iğne, pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz sunuyor.

Ambulans ekipleri ise yatağa bağımlı vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlayarak işlemleri tamamlanan hastaları yeniden evlerine bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hasta yakını Kader Demirar, babasını hastaneye götürürken çok zorlandığını belirterek "Bu hizmeti duydum. Aradım, hemen geldiler, çok ilgilendiler. Çok memnun kaldık. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Begüm Can Kerimova da ambulans hizmetinden çok memnun olduğunu, saatinde hastaneye ulaşmalarını sağladıklarını, sonrasında da eve bırakıldıklarını belirterek Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Haftanın 7 günü ücretsiz sunulan bu hizmetten faydalanmak isteyenler, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlanarak başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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