Esenyurt Belediyesi'nden Engelli Bireylere Ücretsiz EKPSS Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) eğitimini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi'nde haftanın 2 günü kursiyerlere sınavlarda çıkacak genel yetenek ve genel kültür konularıyla ilgili gerekli bilgiler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, belediyenin her yıl binlerce öğrenciye eğitim verdiğini belirtti.

Amaçlarının gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu kaydeden Parlak, "Dezavantajlı gruplara her zaman öncelik veriyor. E- Kpss kurslarımızda herkesin eşit eğitim alma imkanına ulaşmasını sağlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan bir kurum olarak, her yaş ve her kesimden bireye öğrenme imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi'ne başvurabilirken kursla ilgili detaylı bilgiye "444 04 11" numaralı çağrı merkezinden alabiliyor.