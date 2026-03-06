Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Aksoy ilçedeki asfalt çalışmalarını inceledi Açıklaması

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı'nda yer alan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi önündeki yolda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1550 ton sıcak asfalt dökülerek yol yenilendi.

Asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Aksoy, "Yaptığımız çalışmalarla özellikle öğrencilerin eğitim külliyesine daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ilçede yapılan çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdıklarını söyledi.

İSKİ'nin altyapı çalışması adı altında ilçenin sokaklarını çukur ve çamur içerisinde bırakmasıyla ilgili kamuoyu bilgilendirme çalışması yaptıklarını aktaran Aksoy, bazı kazı çalışmalarının kontrolsüz şekilde yapıldığını kaydetti.

Aksoy, billboard çalışmalarında vatandaşları mağdur eden bu durumu dile getirdiklerini belirterek, İSKİ'nin diğer yatırımcı kuruluşlardan farklı olarak kazı öncesinde izin alma zorunluluğu bulunmadığını, kazı için ücret yatırmadığını, bazı durumlarda taşeron firmaların çalışmaları tamamlamadan bölgeden ayrılabildiğini, bunun da yolların eski haline getirilmesi sürecinde sorunlara yol açtığını anlattı.

"Amacımız Esenyurt halkının hakkını korumak"

Bilgilendirme çalışmalarının ardından İSKİ'nin kazı yapılan alanların düzeltilmesi için harekete geçtiğini, konuyla ilgili kamuoyu ve basından önemli destek aldıklarını ifade eden Aksoy, "Amacımız Esenyurt halkının hakkını korumak ve her kurumun kendi işini düzgün şekilde yapmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.