Esenyurt Belediye Başkan Vekili, 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili, 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz gazisi İhsan Yıldız'ı ziyaret ederek, cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz gazisi İhsan Yıldız'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan İhsan Yıldız'ın evine ziyarette bulundu.

Ziyarette Aksoy, Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletip, 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesaret ve fedakarlık için teşekkür etti.

Yıldız ve ailesi de ziyaretten ve kendilerine gösterilen vefadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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