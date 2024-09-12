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Esenler Sinema Akademisi'nde Eğitim Gören Öğrencinin Senaryosuyla Çekilen Film Tamamlandı

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Esenler Sinema Akademisi'nde eğitim gören Fatma Akverdi Abul'un senaryosunu yazdığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri konu alan 'Güvendesin' filminin çekimleri tamamlandı. Film, deprem sonrası hayatları değişen insanların hikayesini ele alıyor.

Esenler Sinema Akademisi'nde eğitim gören Fatma Akverdi Abul'un senaryosunu yazdığı, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri konu alan "Güvendesin" filminin çekimleri tamamlandı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden akademi öğrencisi Zehra Arastacı anısına çekilen film, yaşanan felaketin ardından değişen hayatları ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abul, sinemaya uzun süredir ilgisi olduğunu belirterek, "Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bir gün sosyal medyada Esenler'in reklamına denk geldim. Sonrasında Esenler Sinema Akademisine kaydımı yaptırdım. Burada bir yıla yakın eğitim aldım. Akademideki hocamız bizden bir senaryo yazmamızı istemişti. O dönem 6 Şubat depremleri yaşanmıştı ve filmimizin teması da deprem oldu. Yazılan senaryolar içinden benimkisi seçildi. Filmimizi çektik. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'daki amcasını da kaybettiğini aktaran Abul, şu bilgileri verdi:

"Öğrenci arkadaşımız Zehra'yı da kaybetmiştik. Onun anısına bir deprem senaryosu yazdık. Çekimler çok güzel geçti. Arkadaşlarım gönüllü bir şekilde çalıştı. Belediyemiz de teknik ekip anlamında çok destek oldu. Herkes çok yol göstericiydi. İşimi kolaylaştırmak için hepsi etrafımda bir melek gibiydi. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum."

Filmde emlakçı rolüyle yer alan oyuncu Hakan Karsak da "Genç arkadaşlara destek olmak için bu kısa filmde yer aldım. Set güzel geçiyor. Kısa filmcilerle çalışmayı özlemişim. Çünkü onlardan çok şey öğreniyorum. Fatma da çok güzel bir senaryo yazmış. Depremi ve yozlaşmayı konu alan bir hikaye. İnsan canının ne kadar ucuz olduğunu gösteren çok duygusal bir hikaye aynı zamanda. Hem severek oynadım hem de her satırında yüreğimizi hüzün basıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin görüntü yönetmeni Abidin Eş ise akademide eğitim alan öğrencilerin çekimlerde görev aldığına işarer ederek, "Arkadaşlarımız çok heyecanlı ve özverili bir şekilde çalışıyor. Çok meraklılar ve her işi dört gözle takip etmeye çalışıyorlar. Onlar için çok verimli bir tecrübe oluyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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