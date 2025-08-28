Esenler'e 25 Yeni Okul Müjdesi

Esenler Belediyesi, eğitim alanındaki hizmetler kapsamında ilçede 25 yeni okul yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esenler'e 25 yeni okul kazandırılarak, eğitim altyapısının güçlendirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuk ve gençlerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Göksu, "Bu anlayışla ilçemize 25 yeni okul kazandırıyor, eğitimde kaliteyi ve erişimi artırmayı hedefliyoruz. Sadece akademik başarıyı değil, gençlerimizin kültürel ve fiziksel gelişimini de önemsiyoruz. Bu nedenle yeni dönemde Esenler'e bir spor kompleksi, tarihi bir kütüphane ve bilim merkezi de kazandırıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür." ifadelerini kullandı.

İlçedeki tüm okulların boya, tadilat ve onarım işlemlerinin tamamlandığını, bu yıl öğrencilere 500 bin defterin ücretsiz dağıtılacağını aktaran Göksu, ilk kez okula başlayacak 10 bin öğrenciye de kırtasiye seti hediye edileceğini açıkladı.