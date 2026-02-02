Haberler

Esenler'de yanan iş yerinde 2 ceset bulundu

Güncelleme:
Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası yapılan incelemelerde 45 ve 48 yaşındaki iki kişinin cesedi bulundu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Esenler'de, ihbar üzerine yangına giden itfaiye ekiplerinin yanan iş yerinde ölü buldukları 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ölen kişilerin Ş.Y. (45) ve İ.A. (48) olduğu belirlendi.

Bu kişiler iş yerindeyken yangının çıktığı tespit edildi.

Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından yapılan kontrollerde yerde başından vurulmuş halde bulunan kişinin Ş.Y, kucağında tabanca olan kişinin ise İ.A. olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
