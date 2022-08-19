Esenler'de yanındaki çocuğa hırsızlık yaptırdı ESENLER'de tekstil atölyesine iki çocukla birlikte gelen kadın, çocuklardan birine eliyle işaret yaparak tezgahtaki telefonu gösterdi. ESENLER'de tekstil atölyesine iki çocukla birlikte gelen kadın, çocuklardan birine eliyle işaret yaparak tezgahtaki telefonu gösterdi. Telefonu tişörtünün içine saklayan çocuk kadınla birlikte uzaklaştı. Polisİ, atölyenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Esenler Birlik Mahallesi'nde önceki gün, tekstil atölyesi sahibi Ahmet Turan Şahin makine başında çalışırken, iki çocukla içeri giren bir kadın, çocuklardan birine tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu gösterdi. Tezgah üzerindeki cep telefonunu aldıktan sonra, tişörtünün içine saklayan çocuk, kadınla birlikte hızla atölyeden çıktı. Atölye sahibi cep telefonunu bulamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Şahin, "Telefonumu bulamayınca komşu esnaf arkadaşın telefonundan arama yaptım. Telefonum birkaç kez çaldı fakat, kapandı. Telefonun çalınmış olabileceğini düşündüm, polise haber verdim. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadının 2 çocukla birlikte içeri girdiği, telefonu görünce çocuğa el işareti yaptığı görülüyor. Kadın perdeliyor çocuk telefonu alıyor. Ben maddi kaybımdan ziyade, kadının yanındaki 2 çocuğa üzüldüm. Devlet korumasına alınıp, rehabilite edilip, topluma faydalı birey olarak yetiştirilmeleri gerek" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Turan Şahin Esenler Güncel Haberler

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