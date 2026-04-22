Esenler'de "Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" düzenlendi

Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfının destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, "Avrasya'nın Çocukları" temasıyla 12 ülkeden çocukları bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bugüne kadar 93 farklı ülkeden 1500 çocuğu bu anlamlı etkinlik kapsamında ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.

Göksu, çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve milli egemenliğin ilanı olan bu özel günün dünya insanlığı için ne ifade ettiğini, en temel ihtiyaç olan ekmek ve saflığın simgesi çocuk üzerinden anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Göksu, 16 yıldır, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocukla "barış, huzur ve ekmek" dediklerini anlatarak, "Ancak biz bu değerleri savundukça, yeryüzünü kana bulayan, başkalarının rızkına el koyan küresel emperyalist güçler, insanlığa yeni acılar yaşatmaya devam ediyor. Bizler, inatla, aşkla ve heyecanla barış demeye devam edeceğiz. Çünkü bizim medeniyetimiz bir barış medeniyetidir. Mensup olduğumuz din, merhameti, adaleti ve ezenin değil ezilenin yanında olmayı emreden bir dindir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan, çocukların duaları ve barış ekmeği aracılığıyla tüm dünyaya seslendiklerini dile getiren Göksu, "Umuyoruz ki bu mesaj vicdanlarda karşılık bulur ve insanlığı katledenler, aynanın karşısına geçip 'Bu insanlığı nereye götürüyoruz?' diye sorar." dedi.

Göksu, "Bugün festivalimize katılan çocuklarımız, kendi ülkelerinden unlarını getirdiler. Biz burada unları karacak, içine bu toprakların kardeşlik mayasını katacağız. Dünya barışı için bu toprakların mayasına ve bu toprakların lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna ihtiyaç vardır. Hazırladığımız bu barış ekmeklerini, Esenlerli çocuklarımızın imzasıyla birer mektup eşliğinde PTT aracılığıyla tüm dünya liderlerine göndereceğiz. Mesajımız menziline ulaşana dek bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Tevfik Göksu, ayrıca bugün açılışını yapacakları Bilim Esenler'e verdikleri katkılardan dolayı Bakan Kacır'a, TÜBİTAK'a ve T3 Vakfı'na teşekkür etti.

Bilim Esenler projesi

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da temel amaçlarının bu toprakların öz potansiyeline inanan, araştırmacı ve üretken bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti.

Hıdır, "Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, soru sorarak ve deneyimleyerek öğrenmesini arzu ediyoruz. Bilim Türkiye yolculuğu bugün önemli bir seviyeye ulaştı. Bugün Türkiye genelinde 15 farklı ilde 29 farklı bilim merkezimizde aktif olarak faaliyetlere devam ediyoruz." dedi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren ise 16 yıldır projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİKA'nın Türkiye'nin hem stratejik aklını hem de merhametini dünyaya taşıdığını vurguladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun yürüttükleri faaliyetleri, o ülkenin gençleri ve çocukları için gerçekleştirdiklerini belirten Eren, "O çocukların yüzünde bir tebessüm oluşsun ve beraber bir gelecek kurgulayalım diye bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TİKA'nın çalışmalarında büyük bir himayesi var. Türkiye'nin dünyada uluslararası barışın korunmasıyla alakalı muazzam bir liderlik rolü var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış mesajının Esenler'den verilmesinin önemine değinerek, hem festivali hem de Bilim Esenler projesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Özdemir, Osmanlı'nın ardından bu coğrafyalarda kan ve gözyaşının eksik olmadığını ifade ederek, "Bosna'dan Karabağ'a kadar verilen mücadeleler, Türkiye'nin bu bölgelerdeki liderlik rolünün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Kötülerle mücadele etmek için sadece iyi olmak yetmez, aynı zamanda uyanık bir bilince sahip olmak gerekir. Bu bilinci bizlere aşılayan ve yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Dünya çocukları barış için aynı hamurda buluştu

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve misafir çocuklar, 12 farklı ülkeden gelen un ve suları büyük bir kazanda buluşturdu.

Dünya çocuklarının getirdiği bu malzemelere, kardeşliği simgeleyen Türkiye mayası eklendi. Birlikte yoğrulan hamur, alanda kurulan fırında pişirilerek "barış ekmeği"ne dönüştürüldü. Fırından çıkan sıcak ekmekler dilimlenerek, çocukların kaleme aldığı barış mektuplarıyla birlikte paketlendi. Paketler, dünya liderlerine ulaştırılmak üzere tören alanında hazır bulunan PTT görevlisine teslim edildi.

Katılımcılar, daha sonra barışın tüm dünyaya yayılmasını simgeleyen ve çocuklar tarafından hazırlanan "Barış Duvarı" adlı resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.