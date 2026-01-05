Esenler'de panelvan ile bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil, panelvana ve bariyerlere çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Esenler'de, önce bir panelvana ardından bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nda, Esenler'den Ankara istikametine seyreden, 34 JD 0801 plakalı otomobil önce 34 CJS 561 plakalı panelvana daha sonra yol kenarlarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel