Haberler

Esenler'de trafikte kavga eden motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de trafikte kavga eden motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Sürücülere toplam 7 bin 476 lira ceza uygulandı.

Esenler'de trafikte kavga ettiği belirlenen motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada "araca saldırı" konulu görüntülerin paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu araç sürücülerinin M.A.S. ve R.A. olduğu, bahse konu ihlalin ise Esenler'de gerçekleştiği belirlendi.

Gözaltına alınan M.A.S. ve R.A, haklarında adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edilirken, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 476 lira ceza kesildi.

Olaya ilişkin araç içi kamerayla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün taksi şoförünü aracında darbetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı