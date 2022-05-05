Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

ESENLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ümit K, kendisinden ayrılma istediğini kabul etmeyip saplantı haline getirdiği öne sürülen Asiye Atalay'ın (19) sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti.

Şüpheli Ümit K, tartıştığı ve tehdit ettiği Atalay'a silahla ateş ederek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, başından silahla vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması çalışması sürüyor.