İstanbul'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenler'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük İstanbul Otogarı'na gelerek yolcuları indiren 34 PKP 757 plakalı otobüsün şoförü, daha sonra Tekstilkent mevkisine geldiği sırada aracın alev aldığını fark etti.

Otobüsü emniyet şeridine alan şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
