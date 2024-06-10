Esenler'de Pitbull Cinsi Köpek Kediyi Öldürdü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı olayıyla ilgili gözaltına alınan kişileri yakaladı. Şüphelilere 'hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması' suçundan adli işlem başlatıldı.
Esenler'de, kediyi parkta öldüren pitbull cinsi köpeği dolaştıran kişi ile sahibi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı yönündeki bilgilerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucu köpeği dolaştıran U.Ü. (22) ile sahibi S.K'yi (54) yakaladı.
Şüpheliler hakkında, "hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı.
İşlemlerinin ardından U.Ü. ile S.K, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Bu arada, tasması, dolaştıran kişinin elinde bulunan pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.