Esenler'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarla çalındı. İki şüphelinin motosikleti inceleyip çalıştırarak kaçtığı anlar görüntülendi.

Esenler'de park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kazım Karabekir Mahallesi'nde park halindeki motosikletin yanına gelen 2 kişinin etrafa bakındıktan sonra aracı inceledikleri görülüyor.

Kayıtlarda, kontak kısmıyla bir süre uğraşarak motosikleti çalıştıran şüphelilerden birinin araçla uzaklaşırken, diğerinin de yaya olarak kaçtığı yer alıyor.

Motosikletinin çalındığını fark eden vatandaş, polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
