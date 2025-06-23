Esenler'de Otobüs Kazası Davası Başladı: Şoför Tutuklu

ESENLER'de otobüs şoförü Nurettin Çiftçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 kişinin ölümüne 24 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Çiftçi savunmasında, "Kaza sırasında daha fazla zarar olmasın diye elimden gelen çabayı gösterdim. Ben herkese emniyet kemerini takması için defalarca anons yaptım. Hatta otobüsün daha fazla kaymasını engellemek için aracı toprağa doğru yönelttim" dedi. Mahkeme, Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksik hususların giderilmesi için 25 Eylül'e erteledi.

Esenler'de 10 Kasım 2024'te meydana gelen kazada, şoför Nurettin Çiftçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Kaza sonrasında gözaltına alınan şoför Nurettin Çiftçi ve firma sahibi Tacettin Aldemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddianamede, Nurettin Çiftçi ile firma yetkilisi Tacettin Aldemir'in aracın arızalı olduğunu bilmelerine rağmen kullanımına izin vererek kazada eşit derecede asli kusurlu oldukları belirtildi. Şoför Çiftçi adli makamlarca tutuklanırken, Aldemir ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda kazada yaralanan bazı şikayetçiler ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Nurettin Çiftçi bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanık Tacettin Aldemir ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Nurettin Çiftçi savunmasında, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Başsağlığı diliyorum. 30 senedir bu mesleği yapıyorum bugüne kadar herhangi bir kazam olmadı. Çok üzgünüm benim de vefat eden kişiler yaşında evladım var. Hızlı gidiyor diyorlar ama değildim. Kaza sırasında daha fazla zarar olmasın diye elimden gelen çabayı gösterdim. Ben herkese emniyet kemerini takması için defalarca anons yaptım. Hatta otobüsün daha fazla kaymasını engellemek aracı için toprağa doğru yönelttim. Otobüs firması sahibi olan diğer sanık niye gelmiyor? Tabii her ne gelirse fakirin başına gelir o da benimle aynı suçtan yargılanıyor. Ben normalde işi bırakmıştım zaten ısrar ettiler diye o gün direksiyona geçmiştim. Cezaevinde psikolojim bozuldu ailemi çok özlüyorum. Diğer sanık dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

DURUŞMA 25 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 25 Eylül'e erteledi. Sanık Çiftçi'nin tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Sanıklar hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.