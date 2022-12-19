Esenler'de minibüslü gaspçılar kamerada Güncel Haberler Esenler'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. ESENLER'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Minibüsten inip kadına yaklaşan şüpheli, kapkaç yaparak cep telefonunu çaldı. Şüpheliler geldikleri minübüsle kaçarken, cep telefonu çalınan kadın büyük şaşkınlık yaşadı. Esenler Fatih Mahallesi'nde 17 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta yürüyen bir kadın elindeki cep telefonu kapkaçla çalındı. Minibüsle sokağa giren şüphelilerden biri, inerek kadına doğru yaklaştı. Kadının telefonunu kapkaç yapan şüpheli, yeniden minibüse bindi. Telefonu çalınan kadın şaşkınlık yaşarken, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçtı. Yaşanan kapkaç çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenler Güncel Haberler

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