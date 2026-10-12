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Esenler'de metro yakınındaki çimenlik alanda bulunan erkek cesedi morga götürüldü

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Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde metro istasyonu yakınındaki çimenlik alanda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi. Vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Esenler'de, metro istasyonuna yakın çimenlik alanda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Vatandaşlar, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu'nun yakınındaki çimenlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmayan cenazenin İran doğumlu M.H.'ye (27) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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