Esenler'de Kentsel Dönüşüm Bölgesinde Hırsızlık Olayları Artıyor

ESENLER, Oruç Reis Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binalara iddiaya göre, hırsızlar dadandı. Yeni evlerine taşınmak için bekleyen mahalleli hırsızlar yüzünden tedirginlik yaşıyor. Mahalle sakinleri çalınan kablolar yüzünden internet hizmeti alamadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir sene önce kentsel dönüşüm kararı alınan Esenler Oruç Reis Mahallesinde bazı evler tamamen yıkılırken, bazı binalar ise boşaltıldı ve yıkım için hazırlıklar başladı. İddiaya göre kentsel dönüşümün başladığı mahallede hırsızlar boşaltılan evleri kalacak yer olarak kullanırken, hırsızlık olayları da arttı. Kentsel dönüşüm ile yeni evlerine geçmeyi bekleyen mahalle sakinleri ise hırsızlar yüzünden tedirginlik yaşıyor. Hırsızlar iddiaya göre, internet kablolarını keserek çalıyor. Kesilen kablolar nedeniyle, internet hizmeti alamayan mahalle sakinleri uzun süredir mağdur olduklarını söyledi.

"POLİS GELENE KADAR KAÇIYORLAR"

"HIRSIZLAR İNTERNET KABLOLARIMIZI ÇALIYOR"

"DEVLETİN ÖNLEM ALMASI LAZIM YETİŞEMİYORUZ"

Esnaf Nurettin Bozkurt, "Ben burada çalışıyordum, müşterim vardı. Onunla ilgilenirken bir baktım kabloları kopartıyorlar. Çıktım, yetişmeye çalıştım ama ara sokaktan kaçtılar, yetişemedim. Hırsızlık çoğaldı, inanın ki artık arkamızı dönemiyoruz, kendi malımıza sahip çıkamıyoruz. Devletin belediyenin önlem alması lazım, yetişemiyoruz. Gece gündüz hiç fark etmiyor ki. Yatmamız yok, uykumuz yok. Adam burada binanın su saatini çalıp götürmüşler. Yani biz artık evlerimizden de korkuyoruz" ifadelerini kullandı.