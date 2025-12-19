Haberler

Esenler'de aynı noktada art arda 4 trafik kazası kamerada; yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz

Güncelleme:
Esenler'de iki caddenin kesiştiği kavşakta art arda meydana gelen 4 trafik kazası, bölge esnafını tedirgin ediyor. Sürücülerin dikkatsizliğine dikkat çeken esnaflar, hız kesici önlemlerin alınmasını talep ediyor.

ESENLER'de iki caddenin kesiştiği kavşakta art arda 4 trafik kazası meydana geldi. Kazalar güvenlik kamerasına yansırken esnaf Yusuf Çetin "Sürekli kazalar oluyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kadın son anda kurtuldu. Burada can kayıpları yaşanabilir" dedi.

Nine Hatun Mahallesi'nde Pasinler Caddesi ile Seyit Onbaşı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta uyarı levhaları olmasına rağmen dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalar son bulmuyor. Haftada en az 2-3 kez kaza olmasına tepki gösteren bölge esnafı ise hız kesici kasis veya kapan koyularak kazaların engellenmesi gerektiğini söylüyor. Aynı noktada meydana gelen trafik kazaları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosiklette bulunan kadının yere düştüğü anlar yer aldı. Bir başka kazada ise bebek arabasıyla yürüyen bir kadın ile yanındaki kişinin, çarpışan araçlardan son anda kurtulduğu görüldü.

'BURADA CAN KAYIPLARI YAŞANABİLİR'

Esnaf Yusuf Çetin, "Burada sürekli kazalar oluyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kadın son anda kurtuldu. Burada can kayıpları yaşanabilir. Sürücüler trafik levhalarına uymuyor. Haftada 2-3 kez kaza oluyor" dedi.

'TRAFİK LEVHALARI VAR AMA UYAN YOK'

Esnaf Ethem Özer ise, "Burası dört yol ağzı. Araçlar her iki yönden de hızlı geliyor. Sürekli kaza oluyor. Buraya kasis ya da kapan konulsa bu kadar kaza yaşanmaz. Trafik levhaları var ama uyan yok. En az haftada 1-2 defa kaza oluyor. Geçen gün motosiklet ile otomobil çarpıştı, kadın yerinden kalkamadı. Ayrıca köşe başlarına park edilen araçlar görüşü engelliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
