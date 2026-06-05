Haberler

Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık için gelen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık için gelen şüpheli, kapıyı açan kadını iterek içeri girdi. Çığlık üzerine kaçan şüpheli, bir süre sonra yardım bahanesiyle geri döndü. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık yapmak için gelen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da Birlik Mahallesi'nde kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla gelen şüpheli, zile basmasının ardından kapıyı açan kadını iterek içeri girdi. Kayınvalidesinin çığlık atması üzerine evden çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra şüphelinin, kayınvalidesine sözde yardım etmek amacıyla tekrar eve gittiği öğrenildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin zile basıp binaya girdiği ve binadan uzaklaşıp tekrar döndüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı

Dans ederken birdenbire kontrolden çıkan robot çocukları hedef aldı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı