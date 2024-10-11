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Esenler'de Kadın Cinayeti: Adem Muslu Eşini Vurdu

Esenler'de Kadın Cinayeti: Adem Muslu Eşini Vurdu
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Esenler'de Adem Muslu, eşi Güler Muslu ile tartıştıktan sonra silahla ateş ederek onu öldürdü. Olay sonrası Adem Muslu gözaltına alındı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ESENLER'de Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sırasında Adem Muslu eşi Güler Muslu'yu silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu'ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112'ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kocayı gözaltına aldı. Güler Muslu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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