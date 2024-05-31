Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı

Esenler'de iddiaya göre bir giyim mağazasında 17 yaşındaki engelli kız çocuğunu istismar eden Ali K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE OLUP BİTENLERİ ANLATTI

Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.

ŞÜPHELİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZIN YAKINLARI İŞ YERİNİ TAŞLADI

Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın iş yerini taşlayarak camlarını kırdı.