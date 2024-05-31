Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu, işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Olayın duyulmasının ardından kızın yakınları şüphelinin işyerini taşlayarak camlarını kırdı.
Esenler'de iddiaya göre bir giyim mağazasında 17 yaşındaki engelli kız çocuğunu istismar eden Ali K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AİLESİNE OLUP BİTENLERİ ANLATTI
Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.
ŞÜPHELİ BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI
Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIZIN YAKINLARI İŞ YERİNİ TAŞLADI
Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın iş yerini taşlayarak camlarını kırdı.