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Esenler'de Tır Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Esenler Dumlupınar Caddesi'nde halı ve kilim yüklü bir tır kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Esenler'de kontrolden çıkarak dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Dumlupınar Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BAY 717 plakalı halı ve kilim yüklü tır, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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