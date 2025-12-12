Haberler

Esenler'de 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı

Esenler'de bir apartmanın giriş katında 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangın, babaannesi tarafından dışarıya çıkarılarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Esenler'de iddiaya göre 6 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Çocuk evde bulunan 66 yaşındaki babaannesi tarafından dışarıya çıkarılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Menderes Mahallesi 355. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan alevler kısa sürede büyüyerek koltuğu sardı. Bu sırada mutfakta kahvaltı hazırlayan babaanne Fatma Yılmaz (66), torununun seslenmesi üzerine yangını fark etti. Koşarak odaya gelen babaanne torununu alıp dışarıya çıkardı. Panikle binadan dışarı çıkan Yılmaz'a çevredeki esnaf ve komşular yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi. Hastaneden dönen aile, çocuklarını ve yakınlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÇEKYATTAN ALEVLER ÇIKIYORDU'

Yangının, mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada çıktığını söyleyen Fatma Yılmaz 5 yaşındaki torununun içeride çizgi film izlediğini anlattı. Torununun kendisini çağırması üzerine salona gittiğini söyleyen Yılmaz, "Torunum beni 'nene gel' diyerek çağırdı. Kızımın geldiğini sandım. Geldiğimde çekyattan alevler çıkıyordu. Çocuğun kolundan tuttum, hemen dışarı kaçtım. Erkek çocuğu 5 yaşında. Annesi babası doktora gittiler. Her hafta gidiyorlar. Dışarı çıktım bağırdım, çağırdım. 'Allah için itfaiyeyi arayın' dedim. Şu anda torunum iyi, dükkanda bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
