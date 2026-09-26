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Esenler'de boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Esenler'de boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta çıktı; ekipler çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

ESENLER'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan binanın çatı katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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