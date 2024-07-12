Adrese gelen neye uğradığını şaşırdı! Aynı adrese çok sayıda sipariş verip bir de ambulans çağırdı

İstanbul Esenler'de verilen siparişler üzerine adrese giden kuryeler aynı noktada toplanınca kandırıldıklarını anladı. Aynı şüphelinin "Kalp hastası bayıldı" diyerek aynı adrese ambulans istediği de ortaya çıktı.

6 KURYE KAPININ ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

Olay, Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama üzerinden sipariş verilen adrese gelen 6 kurye, siparişin bir kurmaca olduğunu ve adreste öyle birinin yaşamadığını öğrendi.

"KALP HASTASI BAYILDI" DİYE İHBARDA BULUNDU

Bir süre sonra ise aynı adrese 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ambulans geldi. Farklı uygulamalar üzerinden aynı adrese sipariş veren şüphelinin, "Kalp hastası bayıldı" diyerek aynı adrese ambulans istediği ortaya çıktı.

KURYELER VE AMBULANS BEKLEMEYE BAŞLADI

Kuryelerin ve ambulansın evin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ambulans ve kuryeleri kandıran şüpheli araştırılıyor.