Haberler

Esenler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESENLER'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENLER'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülenirken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin dumanla kaplanan çatıya müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Tunahan Tekin, "En üst katta elektrik ya da soba nedeniyle yangın çıktı. Çatı katında aile yaşıyordu. Yangın sırasında hepsi dışarıya kaçmış. Can kaybı yok sadece mal kaybı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp