Esenler'de ramazan ayında bir dizi program yapılacak

Esenler Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmak amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilçede "Ramazan Rahmettir" temasıyla birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu güçlendirecek programların yanı sıra ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek, iftar ve gıda destekleri de sağlanacak.

Ramazan ayı, ev, okul ve iş yerlerinde yapılacak süsleme çalışmalarıyla karşılanacak. İlçe genelinde oluşturulacak görsel atmosferle ramazanın bereketi ve huzuru sokaklara yansıyacak.

Ramazan boyunca çocuk iftarları, yetim iftarları ve gençlik iftarları düzenlenecek. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu iftar programlarıyla paylaşma ve dayanışma kültürü pekiştirilecek. Manevi gezilerle de ramazanın ruhu derinlemesine yaşatılacak.

Etkinlikler kapsamında yapılacak, okullar arası hatim yarışması, Hz. Peygamber'e mektup yarışması, ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hadis ezberleme, mani yazma ve "İlk Orucum" kompozisyon yarışmalarıyla manevi değerler yeni nesillere aktarılacak.

Ramazan geleneği olan enderun usulü teravih namazı, Uhud, Dörtyol, Muhammediye ve Davutpaşa camilerinde kılınacak. Camilerde lokma ve şerbet ikramları yapılacak. Nostaljik sahur davulcusu Vosvos ile sahur vakitlerinde sokaklar ramazan neşesiyle dolacak.

Dörtyol Meydanında memleket dernek stantları, ana sahne etkinlik alanı, otağ alanı, Eskafe ve Hacivat-Karagöz alanı kurulacak. Çocuk etkinlikleri, hemşehri dernek programları, sohbetler, Esenler Belediyesi Sanat Evi konserleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve "Bilen Kazanır" bilgi yarışması ramazan akşamlarını renklendirecek.

Ayrıca "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programıyla dualar edilecek. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek programlar, Şehir Ekranı TV ve Radyo Esenler aracılığıyla izleyici ve dinleyicilerle buluşturulacak.

Alo İftar Hattı ve Askıda İftar projesi

Belediye, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek ve iftar desteklerini de hayata geçirecek. Bu kapsamda Alo İftar Hattı aracılığıyla iftar yemeği hazırlayamayan aileler için 25 bin iftariyelik menü evlerine teslim edilecek. Tespit edilen 400 aileye, ramazanda günlük dört çeşit olmak üzere toplam 22 bin 500 kişilik sıcak iftar yemeği ulaştırılacak.

İlçedeki 9 camide uygulanacak "Askıda İftar" projesiyle günlük 150 kişilik iftar menüsü ikram edilecek. Esenler ve Menderes metro istasyonları ile Kazım Karabekir Mahallesi otoban kenarı ve Havaalanı Mahallesi Uludağ Caddesi'nde yer alan çorba çeşmelerinden ramazan boyunca toplam 75 bin bardak sıcak çorba dağıtılacak.

Ramazanda EDİM Sosyal Market'te özel konsept uygulaması gerçekleştirilecek ve ramazan pidesi, hurma, güllaç gibi ürünlerle çeşitlilik artırılacak ve alışveriş kartı bakiyeleri iki katına çıkarılacak.

Bunun yanı sıra kimsesiz, yalnız ve yoksul aileler için "İftar Dostları" programı düzenlenecek, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz berber hizmeti sunulacak.

Ramazan hazırlıkları kapsamında ayrıca 120 bin alışveriş kartı, 5 bin gıda kumanyası, 2 bin çölyak gıda paketi ve 1000 çocuk gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ramazanın birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir rahmet iklimidir. Esenler'de bu mübarek ayı 'Ramazan Rahmettir' temasıyla karşılıyor, gönül sofralarından manevi programlara, kültürel etkinliklerden sosyal desteklere kadar her alanda hemşehrilerimizle bu bereketi birlikte yaşamayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, sofralarına sıcak yemek, gönüllerine muhabbet ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ramazanın manevi atmosferini birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.