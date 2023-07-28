Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyinin eşi hayatını kaybetti

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu vefat etti. Cenaze namazı Başakşehir'de kılındı.

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti. Göksu, Başakşehir'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti. Başakşehir Merkez Camii'nde, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Nübüvvet Göksu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazının ardından konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katılanlara teşekkür etti.