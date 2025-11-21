Haberler

Esendere Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine 5 Bin Lira Eğitim Desteği Sağlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova'nın Esendere Belde Belediyesi, üniversite öğrencilerine tek seferlik 5 bin lira eğitim desteğinde bulunacağını açıkladı. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, eğitim desteklerinin süreceğini vurguladı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, üniversite öğrencilerine tek seferlik 5 bin lira eğitim desteğinde bulunacak.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belediyenin eğitim alanındaki desteklerinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da beldede ikamet eden üniversite öğrencilerine tek seferlik 5 bin lira eğitim desteği sağladıklarını belirten Büyüksu, şunları kaydetti:

"Her bir öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz en geç 27 Kasım'da hesaplara yatırılacak. İlkokul 1. sınıftan üniversite son sınıfa kadar tüm evlatlarımızın eğitim süreçlerini desteklemeye devam ediyoruz. Okula yeni başlayan çocuklarımızın çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını her yıl belediye olarak karşılıyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav ücretleri 6 yıldır belediye tarafından karşılanıyor. Bu hizmetler artık belediyemizin bir geleneği haline geldi ve aynı kararlılıkla sürecek. Çünkü eğitime inanıyor, gençlerimize güveniyoruz. Onların başarısı hepimizin gururudur."

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.