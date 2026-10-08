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eş-Şeyh, İsrail'in Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğuna müdahalesini kınadı

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Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh, İsrail'in Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğuna müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İngiltere'nin konsolosluğu kapatma iddialarını reddetmesini takdir eden eş-Şeyh, iki devletli çözüm için ortak çalışmanın önemine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu ve çalışanlarına yönelik işlemlerinin, diplomatik misyonların çalışmalarına "kabul edilemez bir müdahale" olduğunu belirtti.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu ve çalışanlarına yönelik "yasa dışı" işlemlerini reddettiğini ve kınadığını ifade etti.

İsrail'in söz konusu adımlarının "işgal altındaki Kudüs'te İsrail egemenliğini dayatma girişimi" olduğunu aktaran Şeyh, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin toprağı ve Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu belirterek, İsrail'in kent üzerinde egemenliğinin bulunmadığını kaydetti.

Şeyh, İngiltere'nin Kudüs'teki tarihi konsolosluğunun kapatılmasına ilişkin İsrail'in herhangi bir iddiasını reddetmesini ve başkonsolosluğun çalışmalarını sürdürme kararını takdir ettiğini ifade etti.

Filistin'in İngiltere ile ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiğini belirten Şeyh, iki ülkenin "işgali sona erdirmek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni hayata geçirmek ve iki devletli çözümü desteklemek" için ortak çalışma yürütmesinin önemine dikkati çekti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin nezdindeki İngiltere Konsolosluğunun faaliyetlerine son verildiğini duyururken, misyonun diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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